تقرير: قطر تحاول أن تصور للعالم أنها ضحية المملكة والإمارات

الدوحة(صدى):

أعلنت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، في تقرير لها، أن قطر تحاول أن تصور للعالم أنها ضحية للمملكة والإمارات عقب المقاطعة الخليجية والعربية، مشيرة إلى أن الدوحة طوال الأشهر الستة الماضية، وجهت الدعوة إلى الأمريكيين ذوي النفوذ، وتحاول وضع وجه معتدل في سجلها بعد أن أصبحت قناة لتمويل الإرهابيين.

وذكر التقرير أن قطر تسعى كذلك لتحسين صورتها بأن تصور للعالم أنها حليف تاريخي للولايات المتحدة وتحارب الإرهاب بما أنها تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة على أراضيها.

ولفتت إلى ” أن قطر حاولت من أجل إنقاذ نفسها، أن ترتب لاجتماعات بين قيادتها العليا ورؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2017، وقد استخدمت شركة علاقات عامة واستضافت العديد من أعضاء المجتمع المؤثرين، معتقدة أن تجسيد الأصوات المؤيدة لإسرائيل سيجعل الدوحة تبدو أكثر اعتدالاً “.

وتساءلت الصحيفة ،” إذا كانت قطر حقاً لا تدعم الإرهاب، ما الذي يجعل قطر توقع اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب مع واشنطن عقب المقاطعة الخليجية والعربية؟ ” .