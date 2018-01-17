أمير الشمالية يدعم إنشاء مكتبة كبرى لنشر العلوم وبث الوعي

خالد الضبيبي(صدى):

أكد الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة الحدود الشمالية، على تقديمه الدعم المادي والمعنوي لإنشاء مكتبة كبرى لنشر العلوم والمعرفة وبث الوعي وجمع العلوم والمعارف بالمنطقة.

وطالب الأمير فيصل، النادي الأدبي بتوحيد الجهود مع اللجان الأدبية في المنطقة للوصول لتكامل ثقافي في الأنشطة والبرامج بما يكفل العمل وفق رؤية ثقافية موحدة تخدم وتعزز الحراك الأدبي بالمنطقة.

وأكد أن الدور المهم الذي تؤديه الأندية الأدبية بالمملكة عكس الثروة الأدبية والإبداعية عبر احتضانها لمثقفي ومثقفات المملكة.