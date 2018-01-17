مطالبات من الزوار بتمديد مهرجان ربيع البدائع

سالم المطيري(صدى):

بالرغم من جميع المطالبات بالتمديد إلى الجمعة المقبلة، قالت مصادر إن تمديد ربيع البدائع فترة المهرجان حتى اليوم الأربعاء، بدلا من الجمعة كان نتيجة عدم الدعم من قبل سياحة القصيم للسنة الخامسة، ما أصاب المهرجان بالضعف.

ووجد الحضور البالغ عددهم نحو 20 ألف زائر فعاليات نشطة تجاوزت 30 فعالية، واطلعوا على منتجات أسرية تجاوز عددها 50 أسرة منتجة، إضافة إلى 20 محلا للشباب، و20 شابا يتم تدريبهم ضمن أكاديمية القصيم ويشاركون في هذا المهرجان، وفقا لـ عكاظ.

ويقدم المعرض عروضا مميزة من خلال 12 ركنا، ويشهد المهرجان تحت شعار «وناسة وكشتة» نجاحا منقطع النظير.