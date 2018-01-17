 من ضمنها الرمان والسبانخ..أطعمة تقي من انسداد الشرايين

متابعات(صدى):

تتسبب العادات السيئة في الطعام بشكل متراكم على مدار العمر مشاكل انسداد الشرايين، وكما هو المتعارف أن هناك أنواع من الأطعمة التي سخرها الله تعالى لتحمينا من الأمراض المختلفة، فهناك أطعمة يمكن أن تقي من الإصابة بانسداد الشرايين.

ومن الأطعمة التي تعمل على تنظيف الشرايين الثوم، التفاح، الرمان، السبانخ، وتناول الشاي الأخضر، وفيما يلي شرح مفصل لفائدة كل نوع من هذه الأطعمة في الوقاية من انسداد الشرايين.

– الثوم : يحتوي على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة، مما يجعله قادرا على حماية الجسم من أمراض القلب وانسداد الشرايين.

– الرمان : يحتوي على كميات عالية من المواد المضادة للأكسدة التي يمكن أن تحارب الجذور الحرة في الجسم، كما أنه يساعد في تقليل الدهون في الشرايين وبالتالى تجنب مشكلة تصلب الشرايين.

– الشاي الأخضر: يحتوي على الفينولات المضادة للأكسدة التي تعيق ارتفاع نسب الكولسترول ، تناول كوب من الشاي الأخضر يمكنه خفض خطر انسداد الشرايين، كما أن الشاي الأخضر يعزز عملية التمثيل الغذائي وبالتالى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

– السبانخ: تحتوي السبانخ على أكسيد النيتريك، الذي يؤثر على منع تكون الدهون فى الشرايين وتخثر الدم ، مما يقلل من خطر السكتات الدماغية والقلبية، كما أن السبانخ تحتوي أيضا على فيتامينات A و C، التي تمنع الكولسترول السيئ من التعلق بجدران الأوعية الدموية.

– التفاح: يحتوي على البكتين، وهو الألياف التي تقلل من مستويات الكولسترول السىء فى الدم، و تقليل خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.