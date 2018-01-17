مدير طرق جازان تعليقا على إقالته: “سمعا وطاعة”

تركي السالم(صدى):

في أول تعليق له، على إقالته من إدارة طرق جازان قال المهندس محمد الحازمي، إنه يتقبل قرار وزير النقل الدكتور نبيل العامودي بإعفائه من منصبه،وأنه لن يتخلى عن خدمة المنطقة.

وقال الحازمي: “سمعاً وطاعة”، مؤكداً أنه اجتهد فيما يرضي رب العالمين أولاً وأخيراً، ولن يتخلى عن خدمة منطقة جازان.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة النقل تركي الطعيمي كشف أمس (الثلاثاء) عن صدور قرار من وزير النقل بإعفاء الحازمي من منصبه، وذلك على خلفية حادث مروع على طريق صبيا- هروب، نتج عنه وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة.