بالفيديو.. مصريون يلقنون لصا درسا قاسيا بعد محاولته خطف طفل بالرياض
قام المصريون المقيمون بمنطقة المنفوحة بالرياض، بإعطاء أحد اللصوص درسا قاسيا بعد أن حاول سرقة سيارة بداخلها طفل مصري.
وقال محمود شكل، المنسق العام لنقابة العاملين بالخارج، إن الحادث وقع الإثنين بالرياض وبالتحديد بمنطقة المنفوحة حيث حاول أحد الأشخاص سرقة سيارة مواطن مصري وكان بداخلها طفل صغير إلا أن المتواجدين تمكنوا من إلقاء القبض عليه وتسليمه للشرطة.
وأضاف “شكل” أن الطفل بخير وأن التعامل مع اللص كان في إطار القانون.
سلطان[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 21 دقيقة
لعنوا خيره تحت اطار القانوون ..
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1572 ] نشر منذ 21 دقيقة
ليش هالزيطه. والتكبيل. والفوضى. بكرا يطّلع وعليه الأمان. كالعاده. تعهد ويخرج. هذا هو سبب انتشار الجريمة والسرقات والخطف. ضعف الأحكام. والتهاون مع المتجاوزين. لا تعود لها. والضحية المواطن والمقيم. وقضاة ابو قرشين. لا قيمة ولا مكانه الشرط تتعب وتقبض وهم تعهد واخرج
zezu[ عدد التعليقات: 471 ] نشر منذ 14 دقيقة
واللي بيصوروا..في إطار القانون ولا ايه يا قدعان