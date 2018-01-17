بالفيديو.. مصريون يلقنون لصا درسا قاسيا بعد محاولته خطف طفل بالرياض

نايف السالم(صدى):

قام المصريون المقيمون بمنطقة المنفوحة بالرياض، بإعطاء أحد اللصوص درسا قاسيا بعد أن حاول سرقة سيارة بداخلها طفل مصري.

وقال محمود شكل، المنسق العام لنقابة العاملين بالخارج، إن الحادث وقع الإثنين بالرياض وبالتحديد بمنطقة المنفوحة حيث حاول أحد الأشخاص سرقة سيارة مواطن مصري وكان بداخلها طفل صغير إلا أن المتواجدين تمكنوا من إلقاء القبض عليه وتسليمه للشرطة.

وأضاف “شكل” أن الطفل بخير وأن التعامل مع اللص كان في إطار القانون.