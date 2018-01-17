الدفاع المدني يسيطر على حريق مروع بـ ” وادي ضباعة ” والمزارع المجاورة في أبها

محمد بن طحيطح(صدى):

استطاعت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير، السيطرة على حريق وادي ضباعة في محافظة أبها والذي اندلع منذ عصر يوم أمس الثلاثاء.

وكان حريقا ضخما قد اندلع بوادي “ضباعة” والمزارع المجاورة له بمدينة أبها، عصر يوم أمس، ومازال مشتعلًا وفي تزايد حتى الآن، لمدة قاربت الثماني ساعات.

ووجدت عناصر الدفاع المدني بالمكان، في محاولة للسيطرة على النيران؛ إلا أنها لم تتمكن من إطفائه حتى اللحظة، بينما تهدد النيران حياة السكان، حيث طالبت بمزيد من الآليات والفرق لمباشرة الحريق والسيطرة عليه.