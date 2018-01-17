تفاصيل طلب الشباب لـ استعارة أحمد فتحي من الأهلي

ماجد محمد(صدى):

دخلت إدارة نادي الشباب فى مفاوضات مع مسئولى النادي الأهلي المصري من أجل الحصول على خدمات أحمد فتحى الظهير الأيمن للمنتخب المصري.

وتفاوض إدارة نادي الشباب نظيرتها في الأهلي المصري، لاستعارة أحمد فتحي، ظهير أيمن منتخب مصر حتى نهاية الموسم..

وأضافت الصحيفة، أن نادى الشباب يسعى للتعاقد مع أحمد فتحى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويحتل الشباب المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 25 نقطة.