بالفيديو.. هدف عالمي لـ محمد صلاح بركلة جزاء وهو في سن الـ12

نواف السالم(صدى):

أحرز اللاعب المصري المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، هدفا من تسديدة قوية خلال مباريات دورى بيبسى للمدارس، وكان يبلغ من العمر آنذاك 12 عاما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو صلاح خلال مباراة لكرة القدم فى سن الطفولة.

ويظهر من خلال الفيديو محمد صلاح ويحرز هدفا كما يظهر من خلال الفيديو إحراز صلاح هدفين، الأول من تسديدة صاروخية بعيدة المدى، والهدف الثانى من ركلة جزاء صورة طبق الأصل من الركلة الحاسمة التى أحرزها فى مرمى الكونغو والتى أهلت المنتخب لكاس العالم، لكن المفارقة أن صلاح ظهرا حزينا فى أخر الفيديو ويبدو أنه خسر المباراة.