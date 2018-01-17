أسباب متلازمة داون وكيفية التعامل مع أطفالها

متابعات(صدى):

أوضح الأطباء أن متلازمة داون تحدث نتيجة وجود كروموسوم إضافي 21 عند الحمل، فالطبيعي أن يمتلك 23 زوجاً من الكروموسومات، بحيث يحتوي كل زوج على كرموسومين أحدها من الأم والآخر من الأب، ليكون المجموع 46 كرموسوماً، وتحدث متلازمة داون عند حدوث خلل في انقسام الكرموسوم 21 إلى 3 كرموسومات بدلا من اثنين فقط؛ ليكون المجموع الكلي 47 كرموسوماً، بدلا من 46.

ووفقا لموقع Parents فهناك عدة أساسيات للتعامل بها مع طفل متلازمة داون منها:

– التعلم التنموي المبكر من خلال أي تفاعل أو نشاط يشارك فيه الطفل طوال اليوم، مع إتاحة فرصة أكبر للآباء للتفاعل مع أطفالهم أكثر من المدرسين في الفصول الدراسية أو المتخصصين في الخدمات ذات الصلة وخاصة في السنوات الخمس الأولى.

– إدراك طبيعة الواقع الاجتماعي والعاطفي ودعم الصلة بين الطفل المنغولي وأشقائه.

-إعطاء الأولوية للتواصل الحركي واللغوي.

– تواصل الآباء الآخرين للأطفال المنغوليين مع بعضهم البعض في صورة مجموعات دعم للأسر يساعد كثيرا على رفع الحالة المعنوية للأسرة بالكامل وللطفل المنغولي خصوصا.

– الدعم والتشجيع، وأظاهر الفرحة عندما يتعلم أشياء جديدة.