حالة الطقس المتوقعة اليوم الاربعاء

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئياً إلى غائمة احياناً على مناطق تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية ،حائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية في حين تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على اجزاء من مناطق الرياض ،القصيم.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي, وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي, بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .