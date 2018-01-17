اتفاق 20 دولة على اتخاذ خطوات بفرض عقوبات بشأن كوريا الشمالية

بيونغيانغ(صدى):

أصدرت الولايات المتحدة وكندا، الثلاثاء، بيانًا مشتركًا يفيد باتفاق 20 دولة في اجتماع بـ ” فانكوفر “على دراسة فرض عقوبات أحادية على كوريا الشمالية، وبحث سبل إجبارها على التخلي عن أسلحتها النووية.

وجاء في البايان : ” المشاركين اتفقوا على دراسة واتخاذ خطوات لفرض عقوبات أحادية وتدابير دبلوماسية أخرى تتجاوز تلك التي تطالب بها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.

ويرفض الزعيم الكوري الشمالية كيم جونج أون التخلي عن تطوير صواريخ نووية قادرة على ضرب الولايات المتحدة على الرغم من عقوبات الأمم المتحدة التي تزداد شدة.