مصادر تعلن عن شروط توفير التعيين للنساء في النيابة العامة

عادل الحربي (صدى):

أفادت مصادر، بأن هناك شروط لابد أن تتوافر في المواطنات المتقدمات لوظائف في النيابة العامة، مشيرة إلى أن المعينات سيخضعن لبرنامج تدريبي مكثف لا تقل مدته عن 6 أشهر.

وقالت المصادر إن من الشروط التي وضعتها النيابة ألا يقل عمر المتقدمة للوظيفة عن 22عاماً، وأن تكون حاصلة على شهادة الشريعة أو تخصص الأنظمة من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها، ويشترط في المعادلة النجاح في امتحان التوظيف، وفقا لعكاظ.

وأضافت أن المتقدمة للنيابة العامة يجب أن تكون مؤهلة صحياً وحسنة السيرة والسلوك، ومتمتعة بالأهلية اللازمة وألا تكون قد سبق أن حكم عليها بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف أو الأمانة، أو صدر بحقها قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، حتى لو رد اعتبارها إليها.