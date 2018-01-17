السلفادور تبحث كيفية نقل مهاجريها للعمل في قطر

واشنطن(صدى):

بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أنها ستنهى اعتبارا من سبتمبر 2019 حالة الحماية المؤقتة التى تسمح لنحو 200 ألف سلفادورى بالعيش فى الولايات المتحدة دون خوف من الترحيل.

أعلنت حكومة السلفادورإنها تبحث اتفاقا مع قطر يمكن المهاجرين السلفادوريين أن يعيشوا بصورة مؤقتة في قطر، حيث يمكنهم العمل في الهندسة ،وصيانة الطائرات ،والإنشاء والزراعة.

وأوضح مسؤول الاتصالات في الرئاسة أنها تجري محادثات لترى كيف يمكن لمواطنيها العمل في قطر.