قرقاش: تصعيدات قطر الأخيرة مصدرها القلق والإرتباك

طلال الضوي(صدى):

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، على تصرفات قطر الأخيرة ،وتعرضها للطيران المدني الإماراتي، مؤكدًا أنها علامات على خوفها وارتباكها.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” في تطورات أزمة قطر خلال الأيام الأخيرة والتعرض للطيران المدني تفسيرين، الأول أنه تصعيد مصدره القلق والإرتباك، والثاني أنه محاولة يائسة تخوفا من التهميش، ردنا سيكون متزن وقانوني وهدفه أمان الأجواء وأرواح الركاب “.

وكانت هيئة الطيران المدني الإماراتي قد أعلن الإثنين، أن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية كانت تسير في المسار العادي لها، مؤكدة عزمها على تقديم شكوى رسمية ضد قطر لمنظمة الطيران المدني الدولية.