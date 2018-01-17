في أقل من شهر..200ألف نازح من شمال غرب سوريا بسبب المعارك

دمشق(صدى):

حذرت الأمم المتحدة، من معاناة المراكز الطبية من نقص التجهيزات الطبية لاستيعاب النازحين من شمال غرب سوريا بسبب تصعيد أعمال العنف الذي أدى إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص منذ أواسط ديسمبر، وحتى 16 يناير.

وذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الجهود الإنسانية أنه أحصى 212140 حالة نزوح ، معلنًا هروب 6700 عائلة من مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة حماة إلى مناطق مجاورة تسيطر عليها قوات النظام.

وتعد النسبة الأكبر من النزوح كانت باتجاه قرية دانة فى محافظة إدلب حيث بلغ عدد النازحين 58338 شخصا، وتؤوى إدلب وفق الأمم المتحدة، 2,5 مليون نسمة بينهم 1,1 مليون نازح.