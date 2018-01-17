كاتبة سعودية: سأقود وأدخل الملاعب نكاية في المتنطعين
قالت الكاتبة السعودية ريهام زامكة: ” سأقود وأدخل الملاعب، ليس حُباً في الكرة بل نكاية في المتنطعين، وبما أن والدي أهلاوي وكل فتاةٍ بأبيها معجبةٌ، أعلن انضمامي لنخبة مشجعي الأخضر، ولا أخفيكم استمعت لأهازيج الفريق وبدأت أحفظها وتعجبني: “نعشقه ونهواه إي بالله، هذا الأهلي ما أحلاه”.
وأضافت خلال مقال لها منشور بصحيفة “عكاظ” بعنوان ” يا فرحة ما تمت !” كُنا نغط في سبات عميق أسماه البعض “الصحوة”، والتي لم تكن في الواقع صحوة بقدر ما كانت “غيبوبة” يتم فيها ترحيل العقول تحت باب التحريم والتجريم.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15329 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
شكل زامكه معصبه اوي اوي اوي
عموما حياك الله يا زامكه ولنا لقاء في الملاعب اقصد في المدرجات لتشجيع الاهلي
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1066 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه زامكة ياصبر االارض
همس~[ عدد التعليقات: 999 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعينك ع عقليتك ي ام نكايه ؛
ادخلي الملاعب ولا اخرجي مَ احد داري عنك ،،
كل واحد بيتحاسب لوحده يوم القيامه ~
الشاعر[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب الضرب بيد من حديد على كل من تطاول
اويحاول التطاول على اهل العلم الأجلا
اعملي ماشئتي فسوف يحاسبك الله
الهاوي[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 1 ساعة
لقد ولى زمن التشدد والتنطع ولم يعد له مكان في قادم الايام.
علي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
اسال الله ان يهديها للصواب ويجعلها داعية خير
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 390 ] نشر منذ 1 ساعة
ريهام زامكة: ” سأتقودين باذن الله للنار جنهم
سبق وقالت سوف تشوف نتاج التجنيس او الزواج من غير السعودية
فعلا هذا بوادرها طلعت والباقي اخفى
نسال الله ان يحفظ بناتنا وعيالنا والوطن من كل شر ويثبتنا علي دينك
ابو داود[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 1 ساعة
رغم اني اتحادي الا انني اشد علي يديكي قبل 40 عاما لم نكن نسمع ان الاغاني حرام ولكن الصحوه عام 1400 هي التي غيبت الناس وهي من جعلت تعليم البنات حرام وهي من جعلت التلفزيون حرام وهي من جعلت سماع الاغاني حرام وهي من جعلت الاطباق الفضائيه حرام وجعلت جوال ابو كامرا حرام وجعلت مساعدة امراة مسنه خلوه حرام وجعلت من يعمل في البنك ماله حرام وجعلت استلام الراتب شيكات من البنك حرام نريد الاسلام الوسطي ولا نريد المتشددين
ابو ريم[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 1 ساعة
فيه مثل يقول كايديني و…………….
nj250441[ عدد التعليقات: 856 ] نشر منذ 50 دقيقة
يا…….. ستقودين الي جهنم باذن لله وامثالك من ينشر دعايات السربته والانفتاح ونشر الرذيله تحت مايسمى بالحريه الشخصيه ارجعي بلد المنشا الي جيته منه ياساقطه بنكهه التجنيس .
علي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 43 دقيقة
داود اسم نبي عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام
ومثلك لا يستحقة
ولا يوجد شي سمه صحوة حرمت الحلال ومنعت المباح
ومالفرق بين عام 1400 وقبل 40 عام اسال الله لك الهداية للصواب فالعلم والمعرفة اللتى مسحت الجهل فى جزيرة العرب كانت السبب فى توضيح المسار الصحيح للاسلام والمسلمين فالتحريم ليس بيد احد بل امر من الله على لسان نبيه صل الله عليه وسلم حفاظا على الامن والاستقرار
✔️ ✔️[ عدد التعليقات: 6475 ] نشر منذ 40 دقيقة
زامكة معناها زا مكة باللهجة المصرية
يعني حج ولم يعد 😂😂😂😂
مسلم غيور[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 29 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه
حر ام عليك تكون رجل او أنسان واعي
يا غبي نحن امه نتتبع الدليل من القران والسنة
والدين الحنيف أمرنا أن نواكب العصر
مسألة سواقة المرأه هل يوجد عالم أفتي بحرمتها أم قالوا درا المفاسد
الاغاني حرام او حلال هذا شأنك لكن اتمني أن تموت مغنياً قول أمين أن أستطعت
وأخيراً يا غالي
المرأه مكانها البيت ولكن الان الوضع تغير ولازم الخطاب يتغير أيضا
ولكن نصيحه لك لا تتحمل اوزار غيرك
اما الاخت سمكة عفوا زامكة اتقي ربك
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 504 ] نشر منذ 21 دقيقة
حتى تغيظهم من جد.. شاركي ببطولة العالم للغطس وإلبسي مايوه زي الأوربيات… وشوليويح معاك عالحلوه والمره
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1572 ] نشر منذ 15 دقيقة
ابعدوا. عن درب زامكه. تراها معصبة. طرش البحر. طلعت على حقيقتها عدوة الله. اللهم شُل اركانها. واخرس لسانها. واجعل سيارتها تحت تريله
كان زمان[ عدد التعليقات: 2302 ] نشر منذ 9 دقائق
كلاً بعقله راضي ..