أردوغان: لن يتمكن أحد من عرقلة تركيا في مساعيها الرامية لمكافحة الإرهاب

أنقرة(صدى):

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن قوات بلاده ستدمر قريباً أوكار الإرهابيين في سوريا، بدءاً من مدينتي عفرين ومنبج، بريف محافظة حلب الشمالي.

وقال اردوغان في كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، ” ما من أحد سيتمكن من عرقلة تركيا في مساعيها الرامية لمكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا “.

و أضاف : ” أولئك الذين يتظاهرون بالتحالف معنا ويحاولون في الوقت نفسه طعننا من الخلف، لن يستطيعوا عرقلة مكافحتنا للتنظيمات الإرهابية “.