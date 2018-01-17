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صورة نادرة للملك فهد مع الرئيس المصري جمال عبدالناصر في القاهرة

صورة نادرة للملك فهد مع الرئيس المصري جمال عبدالناصر في القاهرة
علي العنزي(صدى):

نشرت وزارة الخارجية صورة نادرة جمعت بين الملك فهد بن عبدالعزيز –رحمه الله- والرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الصورة التقطت في منزل الرئيس جمال عبدالناصر بالعاصمة المصرية القاهرة، وكان الملك فهد وقتها وزيراً للداخلية.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 816 ] نشر منذ 2 ساعتين

يجوز التّرحّم لعبد الناصر أيضا .

[ عدد التعليقات: 15329 ] نشر منذ 2 ساعتين

رحمهم الله جميعا واسكنهم فسيح جناته

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 49 دقيقة

رحمك الله ياأبا فيصل ..كفيّت ووفيّت وخدمت دينك ووطنك منذ كنت وزيراً للمعارف ثم وزيراً للداخلية ثم ولياً للعهد إلى أن توّجت ملكاً فجزاك الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين وعن أمتك العربية ..والخير كل الخير فيكم شيوخنا وملوكنا وولاة أمرنا ( آل سعود ) وفي سلالتكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فدمتم ودام عزكم ووفقكم الله.

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