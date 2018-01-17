صورة نادرة للملك فهد مع الرئيس المصري جمال عبدالناصر في القاهرة

علي العنزي(صدى):

نشرت وزارة الخارجية صورة نادرة جمعت بين الملك فهد بن عبدالعزيز –رحمه الله- والرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الصورة التقطت في منزل الرئيس جمال عبدالناصر بالعاصمة المصرية القاهرة، وكان الملك فهد وقتها وزيراً للداخلية.