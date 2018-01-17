اعتقال 5 صحفيين أتراك بتهمة المشاركة في دعاية إرهابية

أنقرة(صدى):

أصدرت محكمة في إسطنبول ،الثلاثاء، حكمًا بالسجن لـ 5 صحفيين، لإدانتهم بتهمة المشاركة في الدعاية الإرهابية.

ولم يحضرالمتهمون الجلسة ، وحوكموا بتهمة ممارسة الدعاية الإرهابية لمصلحة حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.

وقضت المحكمة على كلا من رجب دوران وعائشة دوزكان وكاتبي المقالات محمد علي شلبي وحسين بكداش بالسجن عام ونصف لمشاركتهم في حملة تضامن مع صحيفة “أوزغور غونديم ” المؤيدة للأكراد، وحكم على مدير تحرير الصحيفة، بالحبس 3 سنوات و9 أشهر.