حملة دولية لوقف سوء معاملة الحيوانات العاملة

متابعات(صدى):

دشنت منظمة “بيتا ” لحقوق الحيوان حملة دولية تهدف إلى وقف سوء معاملة الحيوانات التي تستغل في أداء أعمال شاقة في مدينة البتراء الأثرية في الأردن.

وأشارت المنظمة إلى الحيوانات مثل الحمير ،والخيول ،والجمال، التي تعامل بالضرب والإجبار على حمل الزائرين متحملة حرارة الجو، معلنة أنها على استعداد للتعاون مع أصحاب الحيوانات لتحسين الأوضاع.

ويعد موقع البتراء واحدا من المواقع الأثرية العالمية الذي يشتهر بمنحوتاته الصخرية، وحصلت منظمة “بيتا ” على مقاطع فيديو بشأن قسوة معاملة الحيوانات هناك، والتي أظهرت تعرض الكثير منها إلى جروح عميقة نتيجة السلاسل والأربطة، ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى اتخاذ إجراء حاسم.