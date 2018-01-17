الخارجية الباكستانية: الهند وإسرائيل معاديتان للإسلام

اسلام اباد(صدى):

تزامنًا مع زيارة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى الهند ، صرح وزير الخارجية الباكستاني خواجة محمد آصف، الثلاثاء، بأن الهند وإسرائيل معاديتان للإسلام.

وقال وزير الخارجية في حديثه بتلفزيون ” جيو ” الباكستاني، :” إن معاداتهما للإسلام ظهرت في احتلالهما لأراضي المسلمين، فالهند احتلت جامو، وكشمير، وإسرائيل احتلت مساحة شاسعة من أرضي فلسطين “.

وشدد على أن باكستان لم تقبل إسرائيل مطلقاً، متهمًا الهند بقتل عدد كبير من المسلمين فِي جوجرات.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بزيارة لنيودلهي، واستقبله رئيس الوزراء الهندي الهندوسي نارندرا مودي، ونظم الأحزاب اليسارية بالهند تظاهرة تنديدًا واحتجاجا على زيارة بنيامين نتنياهو إلى الهند.

وقد أعلنت الهند إنهاء الدعم المالي المقدم للحجاج المسلمين بدءًا من العام الجاري، على أن يتم تخصيص المبلغ لخدمات التعليم.