الهند تلغي الدعم المالي للحجاج المسلمين

نيودلهي(صدى):

أعلنت الهند إنهاء الدعم المالي المقدم للحجاج المسلمين بدءًا من العام الجَاري، على أن يتم تخصيص المبلغ لخدمات التعليم.

وقالت صحيفة ” إنديا تايمز ” : ” على الرغم من إلغاء الدعم الحكومي إلا أن 175 ألف هندي سيتوجهون للأراضي المقدسة هذا العام لأداء الفريضة ” ،مشيرة إلى أن ذلك القرار يتماشى مع قرار صادر عن المحكمة العليا فِي 2012م، من قِبل حزب ” بهاراتيا جاناتا ” الهندوسي الحاكم.

ورحبت حركات هندوسية متشددة بالقرار، مطالبة بإنفاق المال على تعليم الفتيات الهندوسيات الفقيرات.

وكانت شهدت العاصمة الهندية نيودلهي، الإثنين، تظاهرة نظمتها الأحزاب اليسارية احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الهند.