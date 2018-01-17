بعد مغادرته الإمارات..الشيخ عبدالله آل ثاني يصل الكويت للعلاج

الدوحة(صدى):

نُقل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إلى دولة الكويت بعد مغادرته أبوظبي ، الثلاثاء، إلى المستشفى العسكري لإجراء الفحوصات الطبية.

كانت الامارات نفت ما تم إعلانه بشأن احتجاز الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر لديها.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن ذهاب الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إلى الإمارات كان بإرادته الكاملة ، حيث حل ضيفًا على الدولة بعدما تم تضييق الخناق القطري عليه .