تعيين اللواء بسام عطية متحدثاً لـ ” أمن الدولة “

عادل الحربي (صدى):

أعلنت رئاسة أمن الدولة، تعيين اللواء بسام عطية متحدثاً باسمها.

وظهر العطية بالمسمى الجديد في نشرة الأخبار الرسمية على القناة الأولى السعودية مساء أمس (الثلاثاء)، معلقاً على بيان رئاسة أمن الدولة عن مقتل المطلوب عبدالله بن ميرزا القلاف المتورط بعدد من الجرائم الإرهابية في بلدة العوامية بمحافظة القطيف.

وعُرف اللواء بسام عطية خلال السنوات الماضية بمشاركته في المؤتمرات الصحفية للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي ، بحسب عكاظ .

وكان العطية يتحدث في كل مؤتمر عن الجانب العلمي والتسلسلي لأهداف الجماعات الإرهابية وخطرها، وفي كل ظهور له يعرض الإحصائيات مستخدما تصاميم ” الإنفوغرافيك ” .