صحة جازان تكشف تفاصيل وفاة مولودة عمرها 10 ساعات

تركي السالم(صدى):

كشفت إدارة الصحة في منطقة جازان، عن تفاصيل وفاة مولودة عمرها 10 ساعات، عقب تحويلها من مستشفى العارضة إلى مستشفى أبو عريش، بثلاثة أيام.

وأوضحت الصحة، في بيان لها، الثلاثاء 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنه أثناء نقل إحدى الحالات الحرجة، لمولودة عمرها 10 ساعات، كانت تعاني من عيب خلقي في القلب، مع نقص في نسبة الأوكسجين في الدم، ونقص في نسبة الجلوكوز في الدم، قبل الولادة بمستشفى العارضة العام، بسبب استنشاقها للسائل الأمنيوسي، مما تسبب لها باختناق ومضاعفات صحية أخرى، تم على إثرها إجراء عملية قيصرية سريعة.

وبيّنت أنّه “ كانت حالة المولودة حرجة، مما استدعى تحويل الحالة إلى (إنقاذ حياة)، من مستشفى العارضة إلى مستشفى أبو عريش العام، بواسطة أخصائي الأطفال ”.