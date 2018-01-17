تعرف على أضرار الزنجبيل

واشنطن(صدى):

بالرغم من الفوائد الصحية العديدة لشرب الزنجبيل وتناوله، إلا أنه قد يتسبب في ضرر لبعض الأشخاص، ولا يجب تناوله إلا باستشارة طبيب في حالة معاناتك من مشاكل صحية.

وكشف المركز الطبي لجامعة ميرلاند الأمريكية، عدة حالات يجب فيها الامتناع عن تناول الزنجبيل تماما، ومنها الأشخاص المصابون بأمراض القلب ،والنساء الحوامل ،و مرضى السكر.

ومن الحالات التي ذكرها المركز، إذا كنت تعاني من النزيف أو تحصل على أدوية موانع تجلط الدم، او تعاني من حصوات المرارة، يجب استشارة الطبيب أولاً .

وقد يتسبب الزنجبيل في الحكة والطفح الجلدي والتورك وخاصة في الوجه واللسان والحلق والدوخة الشديدة ومشاكل في التنفس، لبعض الاشخاص الذين لديهم حساسية.