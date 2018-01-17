دراسة: الملح يسبب الزهايمر

متابعات(صدى):

أكتشف باحثون أمريكيون ومختصون في السكتة الدماغية والخرف ،أن تناول الكثير من الملح يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وأجرى الباحثون تجارب على الفئران والخلايا البشرية، ليلاحظوا أن الأطعمة المالحة تؤدي إلى حدوث التهابات تحرم الدماغ من الأكسجين وتضر الخلايا العصبية، مما يرفع من فرص حدوث المشاكل السلوكية والعقلية.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور “كونستانتينو إديكولا” إن أدمغة الأشخاص المصابين بالخرف لديهم أيضا مشاكل في الأوعية الدموية في الدماغ، مؤكدًا أن النظام الغذائي الغني بالملح أدى الى حدوث الالتهاب الذى يرتبط بجميع الامراض مثل أمراض القلب، والزهايمر ،وارتفاع ضغط الدم.