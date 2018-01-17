دراسة: الملح يسبب الزهايمر
أكتشف باحثون أمريكيون ومختصون في السكتة الدماغية والخرف ،أن تناول الكثير من الملح يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر.
وأجرى الباحثون تجارب على الفئران والخلايا البشرية، ليلاحظوا أن الأطعمة المالحة تؤدي إلى حدوث التهابات تحرم الدماغ من الأكسجين وتضر الخلايا العصبية، مما يرفع من فرص حدوث المشاكل السلوكية والعقلية.
وقال مؤلف الدراسة الدكتور “كونستانتينو إديكولا” إن أدمغة الأشخاص المصابين بالخرف لديهم أيضا مشاكل في الأوعية الدموية في الدماغ، مؤكدًا أن النظام الغذائي الغني بالملح أدى الى حدوث الالتهاب الذى يرتبط بجميع الامراض مثل أمراض القلب، والزهايمر ،وارتفاع ضغط الدم.
همس~[ عدد التعليقات: 998 ] نشر منذ 60 دقيقة
زين ان الدراسه تقول الاكثار منه هو سبب الزهايمر مو هو شخصياً 😂,؛
لان الاكل بدون ملح ماله طعم ولا له داعي 😅,,
والاكيد الملح كله فوايد للجسم ليت تذكرونها بموضوع ثاني ~