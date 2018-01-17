الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالديدان المعوية

متابعات(صدى):

تُعد الديدان المعوية ” الطفيلية “، من الأنواع الرئيسية من الطفيليات المعوية التى تصيب الأمعاء، والإصابة بها ترجع لعدة أسباب، من ضمنها التواج في بيئة وتربة ملوثة، بالتالي يكون الأطفال أكثر عرضة للديدان المعوية، وذلك لأنهم قد يلعبون في بيئات ذات تربة ملوثة.

وهناك أشخاص يعانون من وجود الديدان المعوية لسنوات عدة دون ظهور أي أعراض عليهم.

ومن أهم الأعراض الشائعة للإصابة بالديدان المعوية كلا من :الآم البطن، الإسهال، والغثيان، أو القيئ، والغازات والانتفاخات، فقدان الوزن بصورة غير مبررة.

ومن أسباب الإصابة بالديدان المعوية شرب مياه ملوثة، أو تلامس براز الملوث، أو التواجد فى بيئة يوجد بها صرف صحي سيء، سوء النظافة والتواجد بتربة ملوثة، تناول اللحوم غير المطبوخة من حيوان مصاب.