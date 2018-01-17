 أصغر قمر محاق فى 2018 بسماء العرب اليوم منهيا دورة اقترانية حول الأرض

نايف السالم(صدى):

يصل القمر مرحلة المحاق (الاقتران) لشهر جمادي الأولى اليوم الأربعاء 17 يناير عند الساعة (2:17 صباحا بتوقيت جرينتش) منهيا بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة أي شهرا اقترانيا جديدا ، ويمثل أيضا (أصغر قمر محاق) هذه السنه 2018 .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر المحاق الصغير يحدث عندما يكون هناك تزامن بين وقوع القمر بمرحلة المحاق ووقوعه فى نقطة الأوج (أبعد نقطة فى مداره)، ويبعد مركزه مسافة تزيد على 405.000 كيلومتر من مركز الأرض، لافتة إلى أنه فى هذه الحالة سيكون القمر على مسافة 405,106 كيلومتر لحظة وقوعه فى الاقتران وهذا حدث غير مشاهد كظاهرة فلكية .

وتابعت أن الاقتران أو المحاق يعنى اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد فى السماء عندما يقعان على خط طول سماوى واحد وخط عرض مختلف ( الاقتران غير المرئى)، حيث يعبر القمر شمال أو جنوب الشمس، ويكون القمر على وشك الانتقال من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمى يتم فى لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.