خالد الهيل: ضغوطات تنظيم الحمدين على الشيخ عبدالله آل ثاني جعلته يعكس الحقيقة

الدوحة(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، أن الشيخ عبد الله بن علي آل ثان تعرض لضغوطات من تنظيم الحمدين، جعلته يعكس الأوراق والحقيقة.

وقال الهيل في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :” الشيخ عبدالله بن علي تعرض لضغوطات لم يستطع التعامل معها وهاجس الخوف والإرهاب الفكري من قبل تنظيم الحمدين، جعله يخلط الأوراق ويعكس الحقيقه، فبإرادته الشخصيه لجأ الى الإمارات لحمايته وكان معزز مكرم وعندما أراد الخروج قيل له ” براحتك” لكن نحن مش مسؤولين عن سلامتك خارج أراضينا “.

وأضاف الهيل في تغريدة أخرى :” أما أسطوانة سيقتلونكم ويتهمون قطر فيكم هذه إسطوانة مشروخه تعودنا عليها يوميا من مخابرات قطر يزرعون هذه الأفكار في المعارضين، أنا شخصيا في بداياتى كنت أعيش هاجس الخوف والاغتيال، ولكن الحقيقه واضحه من له مصلحه في قتلى غير تنظيم الحمدين ؟ لذالك المنطق والصبرمهمين في الحرب ضد الحمدين “.