 أغنى وأغلى 10 منتخبات تشارك في كأس العالم 2018

نواف السالم(صدى):

يشارك 32 منتخباً في كأس العالم بورسيا بعد عدة أشهر، والتي تختلف فيما بينها من حيث الإمكانات المادية لكل منتخب، إذ يضم كل واحد منها العديد من اللاعبين الذين يشكلون رأس الهرم بالنسبة لكل فريق على حدة، خاصة فيما يتعلق بالقيمة المالية.

وبناءً عليه فقد احتل المنتخب البرازيلي صدارة القائمة التي أعلنها موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المختص في القيم السوقية للاعبين في كافة أنحاء العالم.

ونشرت صحيفة “ماركا ” الإسبانية إحصائية تضم قيمة 10 منتخبات مشاركة في كأس العالم 2018، جاء على رأسها منتخب البرازيل الذي يعد أغلى منتخب في المونديال، إذ وصلت قيمة لاعبيه إلى 673 مليون يورو بحيث قدر متوسط قيمة كل لاعب بـ 29.9 مليون يورو.

وحل منتخب ألمانيا ثانياً بـ 636.5 مليون يورو بمتوسط بلغ 26.5 مليون يورو لكل لاعب، وهي ذات قيمة المنتخب الفرنسي أيضاً، فيما وصلت قيمة المنتخب الإسباني لـ 603.5 ملايين يورو بمتوسط 25.2 مليوناً، وحل منتخب الأرجنتين في المركز الخامس ووصلت قيمة لاعبيه بقيادة ليونيل ميسي إلى 528.5 مليون يورو بمتوسط قدر بـ 20.3 مليوناً.

واحتل منتخب بلجيكا المركز السادس بقيمة بلغت 503 ملايين يورو ومتوسط سعر 19.4 مليوناً، مقابل 339 مليون يورو لمنتخب إنجلترا وبمتوسط سعر 14.7 مليوناً، وجاء منتخب كرواتيا ثامناً بـ 294.8 مليون يورو ومتوسط سعر لاعبيه بلغ 12.8 مليوناً.

وجاء تاسعاً المنتخب البرتغالي بـ 279.1 مليوناً ومتوسط 11.6 مليون يورو.

وحل في المركز العاشر المنتخب البولندي الذي وصلت قيمته 220.3 مليون يورو بمتوسط سعر 7.9 ملايين يورو للاعبيه بشكل عام.