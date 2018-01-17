بريطانيا: وحدها التسوية السياسية القادرة على وضع نهاية للمأساة السورية

لندن(صدى):

اجتمع وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أليستر بيرت ،الثلاثاء، في لندن بوفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية برئاسة الدكتور نصر الحريري.

و قال الوزير البريطاني عقب اللقاء إن بلاده تواصل دورها في الاستجابة للمأساة في سوريا حيث رصدت نحو 2.5 مليار جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية للأزمة هناك.

وأعرب عن قلقه من مواصلة نظام الأسد قصف المعارضة في الغوطة الشرقية وإدلب, مشيرًا إلى أن ذلك أدى في الأسابيع الأخيرة إلى مقتل مئات المدنيين، وتشريد عشرات الآلاف، وتدمير المستشفيات وغيرها من البنية التحتية.

وأكد أنه بعد مرور نحو سبع سنوات من الصراع، ومقتل ما يزيد على 400 ألف شخص، بات من الواضح جليًا أن التسوية السياسية هي وحدها القادرة على وضع نهاية مستدامة للمعاناة الإنسانية، ولحالة عدم الاستقرار في المنطقة التي يؤججها الصراع.