نتيجة اختبار قياس مستوى الإدراك لـ ترامب : ” لا مؤشر لوجود خلل “

واشنطن(صدى):

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اختبارًا لقياس مستوى الإدراك، وجاءت النتائج عادية بدون مؤشر إلى وجود أي مشكلة أو خلل.

و أكد طبيب البيت الأبيض روني جاكسون ،الثلاثاء ،أن نتيجة اختبار قياس مستوى الإدراك الذي أجراه الرئيس ترامب جاءت عادية ، مشيرًا إلى حالته الصحية الممتازة.

ولفت طبيب البيت الأبيض إلى إمكانية استفادة ترامب من نظام غذائي قليل الدهون وممارسة المزيد من التمرينات الرياضية.

وأكد جاكسون على صحة ترامب قائلًا : ” صحة الرئيس العامة ممتازة، إنه لا يزال ينعم بالفوائد القلبية طويلة الأجل وفوائد صحية عامة نتيجة ابتعاده طوال حياته عن الكحول والتدخين “.