بعد سرقتها.. غرفة الملك فاروق معروضة للبيع بمتجر تحف أمريكي

واشنطن(صدى):

عقب سرقتها في سبتمبر عام 2013، واستبدالها بحجرة نوم أخرى، وبعد 5 سنوات من اختفائها، تُعرض حاليًا غرفة أخر ملوك المملكة المصرية، الملك فاروق بأحد متاجر التُحف بالولايات المتحدة.

حيث عرض موقع أمريكي، الثلاثاء، الغرفة عبر موقع متجر ” M.S. Rau Antiques “، وهو متجر تحف في نيو أورلينز، لويزيانا، بالولايات المتحدة الأمريكية، مقابل 985 ألف دولار.

ومن جانبه صرح مساعد وزير الآثار المصري للشئون الفنية، إن غرفة نوم الملك فاروق المعروضة للبيع فى أمريكا، والتى اختفت من استراحة الملك فاروق من حديقة الحيوان فى ٢٠١٣، ليست مسجلة فى عداد الآثار على الإطلاق، والوزارة ليست لها أي علاقة.