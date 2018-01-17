مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: ظروف اعتقال “عهد التميمي ” مثيرة للقلق

واشنطن(صدى):

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء احتجاز الطفلة الفلسطينية عهد التميمي رهن التحقيق والمحاكمة لقرابة شهر كامل.

وقال رئيس مكتب المفوضية في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، في بيان: ” إن ظروف اعتقال الطفلة تميمي مثيرة للقلق الشديد، حيث تم اعتقالها في منتصف الليل من قبل جنود مدججين بالسلاح وتم استجوابها بدون حضور أحد الأقارب أو محام في تجاهل للمعايير الدولية، وتدعي محامية الطفلة أنها تعرضت لإساءة المعاملة أثناء الاستجواب وأنه تم تهديدها باعتقال أفراد آخرين من أسرتها، كما أن احتجازها خارج الأرض الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي الإنساني ” .

وشدد هينان على أن المعاملة التي تواجهها الطفلة تميمي تعكس المعاملة التي يواجهها مئات الأطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم واحتجازهم من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف هينان: ” إن هذه القضية تمثل تجارب الأطفال الفلسطينيين أمام نظام القضاء العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية والنظام القضائي الإسرائيلي في القدس المحتلة . ”