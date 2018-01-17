أمريكا : حجب التمويل لأونروا من أجل إصلاحات و ليس لمعاقبة الفلسطينيين

واشنطن(صدى):

أوضحت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن قرار حجب نحو نصف المساعدات التى تمنحها للفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” أونروا ” يرجع إلى رغبة أمريكية فى إجراء إصلاحات بالوكالة.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها ، أن القرارلا يهدف إلى معاقبة أحد لكنه من أجل إصلاحات بوكالة أونروا.

كانت الولايات المتحدة قررت تقديم 60 مليون دولار مساعدات للفلسطينيين من خلال وكالة الإغاثة وتشغيل اللجئين الفلسطينين، لكنها ستعلق 65 مليون دولار أخرى للنظر فيها مستقبلا.