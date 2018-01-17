النفط يهبط من أعلى مستوياته في 3 سنوات

واشنطن(صدى):

هبطت أسعار النفط أمس من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح.

وأنهت عقود مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.11 دولارًا، أو 1.6 % لتبلغ عند التسوية 69.15 دولارًا للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر انخفاضًا بلغ 68.83 دولارًا.

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 57 سنتًا، أو 0.9 %، لتغلق عند 63.73 دولارًا للبرميل, وفي وقت سابق من الجلسة سجل خام القياس الأمريكي 64.89 دولار وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 م.