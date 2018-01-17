النفط يهبط من أعلى مستوياته في 3 سنوات
هبطت أسعار النفط أمس من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح.
وأنهت عقود مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.11 دولارًا، أو 1.6 % لتبلغ عند التسوية 69.15 دولارًا للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر انخفاضًا بلغ 68.83 دولارًا.
وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 57 سنتًا، أو 0.9 %، لتغلق عند 63.73 دولارًا للبرميل, وفي وقت سابق من الجلسة سجل خام القياس الأمريكي 64.89 دولار وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 م.
اترك تعليقاً