  • الأربعاء 17

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. النفط يهبط من أعلى مستوياته في 3 سنوات

النفط يهبط من أعلى مستوياته في 3 سنوات

النفط يهبط من أعلى مستوياته في 3 سنوات
واشنطن(صدى):

هبطت أسعار النفط أمس من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح.

وأنهت عقود مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.11 دولارًا، أو 1.6 % لتبلغ عند التسوية 69.15 دولارًا للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر انخفاضًا بلغ 68.83 دولارًا.

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 57 سنتًا، أو 0.9 %، لتغلق عند 63.73 دولارًا للبرميل, وفي وقت سابق من الجلسة سجل خام القياس الأمريكي 64.89 دولار وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 م.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *