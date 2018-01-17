 السفير الهاجري يقيم مأدبة عشاء إحتفاء بوفد رابطة العالم الإسلامي

عادل الحربي (صدى):

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جزر القمر الدكتور حمد بن محمد الهاجري، الثلاثاء ، مأدبة عشاء إحتفاء بوفد رابطة العالم الإسلامي متمثلة في هيئة الإغاثة الإسلامية ، بحضور مستشار رئيس الجمهورية ، وسماحة مفتي الجمهورية ، ومندوب الأمم المتحدة ، ومدير مكتب منظمة الصحة الدولية ، ومستشار وزير الخارجية ، وعدد من كبار المسؤلين ، ورجال الدين والمشايخ .

وأعرب السفير الهاجري عن فخره واعتزازه بما قام به وفد الرابطة من أعمال جليلة في جمهورية جزر القمر , وقال : ” أنا فخور جداً لما رأيت من هذه الكوكبة المتكاملة من الأطباء والفنيين والإعلاميين ، لوفد عزيز وغالي على قلوبنا ، وعلى قلوب أهل جزر القمر ، فهو جزء من المملكة العربية السعودية التي لا يأتي منها إلا كل خير ، وأتمنى أن أرى المزيد من الزيارات والمشاريع الإنسانية والمجتمعية التي لها صدى كبير ، وحصيلتها الأجر والثواب “.

وأضاف :” الشكر موصول لمعالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى ، ولمعالي أمين هيئة الإغاثة الإسلامية حسن شحبر ، ونائبه الدكتور طه الخطيب ، و لجميع العاملين في الهيئة ، وجميع المشاركين ” .