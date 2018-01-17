  • الأربعاء 17

    يناير

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  3. جندي يقسم 14 حجراً نصفين في ضربة واحدة

جندي يقسم 14 حجراً نصفين في ضربة واحدة




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