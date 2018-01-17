” الشهراني ” أعتماد أمير منطقة عسير بتطوير القرية ” بالجنادرية 32 ” يعكس اهتمامه بالتراث 

سعيد العجل(صدى):

أكد مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير الأستاذ هادي بن عائض الشهراني أن قرار سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود بإعتماد الرؤية التطويرية لقرية عسير بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 “ يعكس مدى إهتمام سموه بالتراث العسيري الذي يعبر عن هوية أبناء المنطقة كسائر ألوان الفنون والتراث المميزة لكل منطقة من مناطق المملكة .

وأضاف ” الشهراني ” على أن هذا التطوير سيؤدي إلى زيادة الإقبال من الزوار قرية عسير للوقوف عن قرب على التراث والفنون العسيرية القديمة التي ستعرض بالمهرجان الجنادرية حيث سيتم عرض ألوان شتى من الفنون التي تميز كل محافظة من محافظات عسير وذلك من أجل عرض مساحة أكبر من تاريخ وتراث المنطقة بما يعكس أصالة وتراث عسير وتنوع عاداتها وتقاليدها وتاريخها المشرف بين المناطق .