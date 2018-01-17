غسالات الأطباق تتسبب في الإصابة بأمراض التسمم الغذائي

متابعات(صدى):

أفاد علماء من سلوفينيا، أن هناك علاقة بين غسالات الأطباق ومسببات الأمراض المرتبطة بالتسمم الغذائي والتهابات القلب القاتلة بسبب تراكم البكتيريا القاتلة داخل غسالات الأطباق.

وأوضحت الدراسة، أن المطبخ الرئيسي يمكن أن يحتوي على كل شيء بداية من بكتيريا الإشريكية القولونية، التي تسبب التسمم الغذائي الذي يهدد الحياة، إلى مسببات الأمراض الأخرى المرتبطة بالتهابات المسالك البولية والجلد والبطين داخل القلب.

وتابعت الدراسة، أنه على الرغم من أنها غير ضارة في العادة إلا أن تلك البكتيريا يمكن أن تكون قاتلة للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، مثل أولئك الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو زرع الأعضاء.

ويعتقد أن البكتيريا والفطريات تدخل غسالات الصحون عن طريق مياه الصنبور التي تزودها، وكذلك من خلال الأغذية الملوثة، حيث يوصي الباحثون بتقليل خطر العدوى عن طريق السماح لغسالات الصحون بأن تبرد قبل فتحها ومسح الإطار المطاطي لباب الغسالة بعد كل استخدام.

وقام الباحثون، من جامعة ليوبليانا، في سلوفينيا، بتحليل 24 من الإطارات المطاطية لأبواب غسالات الأطباق في المنازل، وفحص المياه التي تزود الغسالات، وكشفت النتائج عن أن العديد من غسالات الصحون تحتوي على بكتيريا بما في ذلك ” الإسشريشيا ” ، التي تغطي سلالات مثل بكتيريا الإشريكية القولونية التي تسبب التسمم الغذائي وتهدد حياة البشر.