” واتساب ” توفر خاصية جديدة تتيح إقصاء مشرف المجموعة

لندن(صدى):

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن ميزة جديدة طرحها تطبيق ” واتساب ” لمستخدميه ، تسمح بإقصاء المشرف على المجموعة ، وتولي قيادة المحادثة .

وتعمل هذه الخاصية على تجريد المشرف من مسؤولياته ، ليعود فردًا عاديًا داخل المجموعة ، وتتوفير هذه الميزة في التطبيق بنسخة تجريبية على أنظمة أندرويد .