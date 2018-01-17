” واتساب ” توفر خاصية جديدة تتيح إقصاء مشرف المجموعة
كشفت وسائل إعلام بريطانية عن ميزة جديدة طرحها تطبيق ” واتساب ” لمستخدميه ، تسمح بإقصاء المشرف على المجموعة ، وتولي قيادة المحادثة .
وتعمل هذه الخاصية على تجريد المشرف من مسؤولياته ، ليعود فردًا عاديًا داخل المجموعة ، وتتوفير هذه الميزة في التطبيق بنسخة تجريبية على أنظمة أندرويد .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25597 ] نشر منذ 3 ساعات
أنا حطيتهم كلهم مشرفين🤗🤗🤗
ابوراكان[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشركة تبي تسوي مشاكل في القروب