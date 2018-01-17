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” واتساب ” توفر خاصية جديدة تتيح إقصاء مشرف المجموعة

” واتساب ” توفر خاصية جديدة تتيح إقصاء مشرف المجموعة
لندن(صدى):

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن ميزة جديدة طرحها تطبيق ” واتساب ” لمستخدميه ، تسمح بإقصاء المشرف على المجموعة ، وتولي قيادة المحادثة .

وتعمل هذه الخاصية على تجريد المشرف من مسؤولياته ، ليعود فردًا عاديًا داخل المجموعة ، وتتوفير هذه الميزة في التطبيق بنسخة تجريبية على أنظمة أندرويد .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين

الشركة تبي تسوي مشاكل في القروب

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