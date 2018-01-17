مضيفة طيران: لاتشرب القهوة على متن الطائرة حفاظًا على صحتك
كشفت مضيفة طيران، أن المياه المستخدمة لصنع القهوة على متن الطائرة، هي نفس المياه المستخدمة في المراحيض، ويمكن أن تحمل جراثيم خطيرة مثل أي كولي.
ونصحت المضيفة المدعوة بيتي، والتي تقول إنها تعمل لصالح إحدى شركات الطيران الأمريكية المسافرين بعدم شرب القهوة التي تقدم على متن الطائرة، مؤكدة أن المياه المستخدمة لصنع القهوة ليست نظيفة كما يعتقد الكثيرون.
وأضافت بيتي: أجرينا مؤخرًا فحصًا للمياه، وتبين أنها تحتوي على جراثيم من نوع أي كولي، وجاء فريق الصيانة بعد ذلك، وقاموا بضغط بعض الازرار، ومر الأمر كأن شيئاً لم يحدث.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3857 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسن شي الواحد ياخذ ثلاجة القهوه معاه ويتقهوا براحته
حسن الزهراني[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 2 ساعتين
سمعتم النصحيه من مضيفات الطيران هيا صدقوها ولااحد يطلب قهوه مره ثانيه ويبهذلهم بطلب القهوه كلها جراثيم خطيره
عاد صدقناك انتي ووجهك بكلامك الغير منطقي بإمكان اي وحده طفشانه من معلقات المرصد تكتب زيه وتملحه بروحها بعد ويطلع كلام 👍يصدقه من لاعقل له .
هذي شركات ع مستوى عالمى ومختبرات ذات جودة معتمدة دوليا ماتوصلين لها .
بس العجب وكل العجب كيف ينشر خبر من غير مصدره حتى يكون معتمد وثقه مو كلام وحده فاضيه .القهوه ترون فيها مكروبات مكروبات في القهوه