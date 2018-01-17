مضيفة طيران: لاتشرب القهوة على متن الطائرة حفاظًا على صحتك

متابعات(صدى):

كشفت مضيفة طيران، أن المياه المستخدمة لصنع القهوة على متن الطائرة، هي نفس المياه المستخدمة في المراحيض، ويمكن أن تحمل جراثيم خطيرة مثل أي كولي.

ونصحت المضيفة المدعوة بيتي، والتي تقول إنها تعمل لصالح إحدى شركات الطيران الأمريكية المسافرين بعدم شرب القهوة التي تقدم على متن الطائرة، مؤكدة أن المياه المستخدمة لصنع القهوة ليست نظيفة كما يعتقد الكثيرون.

وأضافت بيتي: أجرينا مؤخرًا فحصًا للمياه، وتبين أنها تحتوي على جراثيم من نوع أي كولي، وجاء فريق الصيانة بعد ذلك، وقاموا بضغط بعض الازرار، ومر الأمر كأن شيئاً لم يحدث.