وفاة شقيقتين إحداهما متأثرة بفراق الأخرى في الأحساء

خالد الضبيبي(صدى):

توفيت شقيقتان في بلدية شعبية بالأحساء في نفس اليوم ، حيث كانت إحداهما تعاني من مرض عضال ، فيما ماتت الأخرى حزنًا على أختها .

وكانت الفتاة المريضة تعاني من مرض خطير ، فيما كانت الأخت الصغرى ترعاها وتقوم بخدمتها ، إلا أن فراق الكبرى للحياة داخل المستشفى ، أدى إلى وفاة الصغرى متأثرة برحيل شقيقتها ، وذلك بعد مضي يوم واحد على تشييع جثمان الأخت المريضة ودفنها .