وفاة شقيقتين إحداهما متأثرة بفراق الأخرى في الأحساء
توفيت شقيقتان في بلدية شعبية بالأحساء في نفس اليوم ، حيث كانت إحداهما تعاني من مرض عضال ، فيما ماتت الأخرى حزنًا على أختها .
وكانت الفتاة المريضة تعاني من مرض خطير ، فيما كانت الأخت الصغرى ترعاها وتقوم بخدمتها ، إلا أن فراق الكبرى للحياة داخل المستشفى ، أدى إلى وفاة الصغرى متأثرة برحيل شقيقتها ، وذلك بعد مضي يوم واحد على تشييع جثمان الأخت المريضة ودفنها .
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولاقوة الابالله
الله يرحمهم ويجمعهم بالفردوس الاعلى
درّة البسامي[ عدد التعليقات: 1353 ] نشر منذ 3 ساعات
إنا لله وإنا إليه راجعون…
اللهم ارحمهم واغفر لهم .. وأجمعهم في الفردوس الأعلى من الجنة…
Tareq[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يرحمهم ويسكنهم الجنه