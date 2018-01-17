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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

وفاة شقيقتين إحداهما متأثرة بفراق الأخرى في الأحساء

وفاة شقيقتين إحداهما متأثرة بفراق الأخرى في الأحساء
خالد الضبيبي(صدى):

توفيت شقيقتان في بلدية شعبية بالأحساء في نفس اليوم ، حيث كانت إحداهما تعاني من مرض عضال ، فيما ماتت الأخرى حزنًا على أختها .

وكانت الفتاة المريضة تعاني من مرض خطير ، فيما كانت الأخت الصغرى ترعاها وتقوم بخدمتها ، إلا أن فراق الكبرى للحياة داخل المستشفى ، أدى إلى وفاة الصغرى متأثرة برحيل شقيقتها ، وذلك بعد مضي يوم واحد على تشييع جثمان الأخت المريضة ودفنها .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات

لاحول ولاقوة الابالله

الله يرحمهم ويجمعهم بالفردوس الاعلى

[ عدد التعليقات: 1353 ] نشر منذ 3 ساعات

إنا لله وإنا إليه راجعون…
اللهم ارحمهم واغفر لهم .. وأجمعهم في الفردوس الأعلى من الجنة…

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 33 دقيقة

الله يرحمهم ويسكنهم الجنه

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