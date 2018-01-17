خطوات لتقليل حجم الوجبات التي تتناولها دون الشعور بالجوع

متابعات(صدى):

يعتبر الإحساس بالجوع شعور طبيعي وصحي لتلبية حاجة الجسم إلى الطاقة والمغذيات، لكن الإفراط في تناول الطعام، والشعور السريع بالجوع من أهم أسباب زيادة الوزن.

وهناك خطوات لضبط الشهية، والحفاظ على وزن صحي ولتقليل حجم الوجبات دون الشعور بالجوع:

تناول اللحم الخالي من الدهون، والبيض، والفول والبقوليات، واللبن، والمكسرات زيادة البروتين والدهون. لتعزيز الشعور بالشبع وتناول وجبات أصغر احرص على تناول البروتين والدهون شرط اختيار الأنواع الصحية.

ويجب تناول اللحم الخالي من الدهون، والبيض، والفول والبقوليات، واللبن (الزبادي). وللحصول على دهون صحية تناول: الأفوكادو، والبيض، والمكسرات والفول السوداني، وزيت الزيتون، وزيت جوز الهند.

وتعزّز الأطعمة الغنية بالألياف الإحساس بالشبع. وتفيد الدراسات أن الألياف من أدوات التخسيس الفعّالة. للحصول على الألياف تناول: الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والخبز الأسمر، والفواكه، والخضروات، والمكسرات.

ويجب تناول السوائل لتخفيف حدة الجوع وضبط حجم الوجبة تناول كوب ماء في بداية الطعام. واحرص على عدم شرب السوائل المحلاة بالسكر.