كيم كارداشيان ترزق بطفلتها الثالثة

أماني الغامدي(صدى):

رزقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وزوجها مغني الراب كاني ويست، بـ ” طفلتهما الثالثة ” عبر رحم بديل مُستأجر.

وكتبت كارداشيان عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” كاني وأنا سعيدان بوصول طفلتنا الجميلة بصحة جيدة ” .

وأضافت في بيانها: ” نحن مدينون للغاية لوكيلتنا صاحبة الرحم البديل، التي جعلت أحلامنا حقيقة وقدمت أغلى هدية يمكن أن يقدمها أحد.. نحن مدينون للأطباء والممرضات لرعايتهم الخاصة ” .

كانت كيم حملت في طفلتيها السابقتين سينت ونورث، ولكن الأطباء رأوا أن حملها الثالث غير آمن؛ بسبب مرض المشيمة الملتصقة الذي أُصيبت به خلال حمليها السابقين، وقامت صاحبة الرحم المستأجر، ممن يطلق عليهن في الغرب ” الأمهات البديلات ” ، بولادة أطفال لأزواج آخرين.