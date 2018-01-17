فضيحة عائلية تهز سلسلة ” ماريوت إنترناشونال “

واشنطن(صدى):

كشفت مصادر، عن نزاع قضائي وعائلي بين أفراد عائلة ماريوت التي تمتلك أكبر سلسلة فنادق في العالم، حيث رفع الابن دعوى قضائية ضد والده وعمه بسبب أنهما قررا عزله من مناصبه وممتلكاته بسبب طلاقه لزوجته بعدما رفض والده هذا الطلاق، وخاصة أن عائلة ماريوت معروف عنها التزامها الديني الشديد، فبعد انهيار زواج جون ” الابن ” من زوجته أنجيلا التي أنجبت له 3 بنات، تحدث لوالده قائلاً إن زواجه انتهى وقد قرر طلاق زوجته.

وقام الأب بعزل ابنه وتعيين أرني سورينسون بمنصب المدير التنفيذي، وهو الذي يتولى إدارة المجموعة الفندقية الهائلة، لذا قام ” جون الابن ” ، برفع قضية ضد والده وعمه باتهامهما بمحاولة عزله، وليبدأ القضاء الأمريكي بالنظر في قضية كبرى ربما تهز عرش ماريوت العملاقة ولتتحطم صورة العائلة التي كانت تبدو من بين أقوى عائلات واشنطن.

وتمتلك ماريوت حالياً أكثر من 4087 فندقاً في 84 دولة وتمتلك مجموعة ماريوت وتدير فنادق شهيرة، مثل ” سانت ريجيس، وشيراتون، وويستن، ودبليو للفنادق، ولو ميريديان، وفور بوينتس باي شيراتون، وبلغاري، وريتز كارلتون، ويبلغ عدد فنادق ماريوت في المملكة 14 فندقاً في جميع أنحاء المملكة.