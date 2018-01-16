” الخضيري ” يحذر من أدوية القولون المصنعة بطرق غير صحية

عادل الحربي(صدى):

حذر عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من المنتجات التجارية التي تحمل مسمى ” بروبايوتيك ” لعلاج القولون ، حيث أن بعض المتداول منها مجهول المصدر ومصنع بطرق غير صحية .

وعلق ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” يجري تسويق منتجات تجارية تسمى البروبايوتيك لتحسين الهضم وعلاج القولون.. بعضها مجهول المصدر ومصنّع بطرق غير صحية، افضل بروبايوتيك طبيعي وصحي هو من الزبادي واللبن بعد عدة أيام من انتهاء صلاحيته وتحمّض وتخثّر بشدة 3 أسابيع بعد انتهاء الصلاحية وهو بالثلاجة.. وهذا هو الصحي والطبيعي ” .