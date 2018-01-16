مصرع سائق في حادث مأساوي في جبال بلغازي

تركي السالم(صدى):

ألقى سائق سيارة مصرعه، اليوم الثلاثاء، خلال حادث سقوط مركبة في عقبة صماد بجبال بلغازي محافظة العيدابي.

وكشفت أسرة المتوفي، أن تأخر المواطن سالم أحمد الغزواني 65 عامًا، في العودة لمنزله، دفعهم للبحث عنه مساء اليوم، ليتبين الحادث المروع الذي تعرض له والدهم في ساعات الصباح بعد أن سقطت سيارته من أعلى جبل صماد لتصل إلى أسفل الوادي ويجدوه متوفيا.

وأشاروا، إلى أن لاتزال محاولات المواطنين والدفاع المدني للوصول للمركبة أسفل الوادي ورفع جثة المتوفى جارية حتى وقت متأخر من هذا المساء .

يشار إلى أن طرق بلغازي بمنطقة جازان لا تزال تفتقد لأدنى مقومات السلامة من مصدات وحواجز تحمي المركبات من السقوط من أعالي الجبال .